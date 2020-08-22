الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأوضحت " صحة جازان " أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بلغ 466161 مستفيدا ، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 .وبينت الصحة أن قسم الطوارئ استقبل 30731 مراجعا ، مابين حالات مرضية وإصابات وحوادث مرورية ، فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 3352 جلسة، و تم إجراء 1014 حالة ولادة، كما استفاد من الأنشطة والخدمات في أقسام العيون للكبار والصغار 3756 مراجعا ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات 21116 مراجعا ، وتم إجراء 376697 فحص مخبري، وعدد 23613 فحص أشعة تشخيصية، إضافةً إلى إجراء 580 عملية جراحية متنوعة، وعدد 496 عملية قسطرة قلبية، و 35 عملية قلب مفتوح، فيما بلغت حالات التنويم 3753 حالة.// انتهى //17:00ت م0068