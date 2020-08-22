جدة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأطلقت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة "عن بعد" فعاليات منتدى الإرشاد الأسري والنفسي تحت عنوان " أثر التربية في تشكيل مخ الطفل" حيث جاء المنتدى ليكون رافداً علمياً يؤسس لمنهج علاجي متطور بالاستفادة من التجارب العالمية بمشاركة المتخصصين في الشأن الأسري والنفسي والاجتماعي بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين في كافة أنحاء الوطن العربي .وأوضح رئيس المجلس الاستشاري للجمعية ورئيس المنتدى لعام 2020م الدكتور ماجد بن عبد العزيز عشي أن المنتدى يدور حول تجارب الطفولة في تكوين المخ وتبعاتهم النفسية والسلوكية ويغطي عدد من المحاور الهامة منها نموذج النمو العصبي للمخ ، حيث تطرق المنتدى لكيفية دراسة أثر تجارب الطفولة والصدمات على المخ وآثار إساءة المعاملة والصدمات في الطفولة ، إضافة لأثر إساءة معاملة الطفل على الطفل بشكل وظيفي والمتعلقة بالتحصيل التعليمي أو العلاقات الاجتماعية وصعوبات العمل والانتماء والعلاقات العاطفية والقدرة على تحمل الضغوط النفسية .وأضاف أن المنتدى ناقش خلال فعالياته لأنواع إساءة المعاملة ، ومنها الإساءة العاطفية ، والجسدية ، والإساءة الجنسية ، كما شمل المناطق التي تتأثر بالصدمات وإساءة المعاملة في المخ ، داعياً في ختام المنتدى المختصين لأهمية عدم إغفال هذه التغيرات التي تحدث للمخ الناتجة عن سوء معاملة الأطفال ، وضرورة وضع برامج توعوية للأمهات و الآباء و دور الملاحظة ورياض الأطفال توضح الآثار التي يمكن أن يحدثوها في تشكيل مخ الطف نتيجة لأساليبهم التربوية غير المتزنة أو التي تحتوي على عنف وإساءة معاملة .// انتهى //17:19ت م0070