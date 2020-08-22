الدمام 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (619) جولة رقابية، تَبِعتها (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (31) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (26) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (832) موقعا بالمنطقة، ورفع (7518) طن من النفايات، وإزالة (3401) متر مربع من كمية الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (475) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و (9533) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، باستخدام (145322) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.كما استقبل مركز البلاغات (285) بلاغاً، تنوّعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبل أيضا (17) بلاغاً فيما يخُص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وازدحام داخل المنشأة، وكذلك الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من كافة اعمال البلدية في الفترة الراهنة، والتي تقوم باستحداثها أولاً بأول بما يتوافق مع مستجدّات الأوضاع الراهنة للوباء، الأمر الذي اعتبرته الأمانة مسؤوليتها لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية، وتسخير كافة طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وكافة الاشتراطات البلدية.// انتهى //17:20ت م0072