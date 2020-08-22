عام / الحكومة الموريتانية تقرر تمديد إغلاق مطار نواكشوط إلى نهاية أغسطس
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
قررت الحكومة الموريتانية إغلاق مطار نواكشوط الدولي - أم التونسي ـ أمام الرحلات الخارجية حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.
ونقلت "وكالة الأنباء الموريتانية " عن الحكومة الموريتانية أنها استثنت من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة .
الجدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي ، وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وفي دول الجوار .
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