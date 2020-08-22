بغداد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى 201050 اصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 6353, فيما تم تسجيل 2947 حالة شفاء جديدة , ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 143393 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 51304 إصابة, منهم 637 في العناية المركزة.// انتهى //17:59ت م0079