عام / العراق يسجل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
بغداد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى 201050 اصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 6353, فيما تم تسجيل 2947 حالة شفاء جديدة , ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 143393 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 51304 إصابة, منهم 637 في العناية المركزة.
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