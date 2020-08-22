الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعم سموه الدائم لرياضة الهجن .وقال سموه :"بأسمي وبأسم أعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد على الدعم المقدم لسباقات الهجن التي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه أيده الله- لرياضة الهجن ، موضحاً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.// انتهى //18:04ت م0080