الطائف 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية مركز الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف يوم غدٍ، كلمة بعنوان عاشوراء وبيان فضله يلقيها الشيخ علي بن سليم الحميدي بجامع بن هشبل بالشرفية عقب صلاة العشاء.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //18:18ت م0082