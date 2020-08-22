الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسدَشّنت منصة "جود الإسكان" تفاعلا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حملتها الخيرية والتواصلية تحت شعار "جود الإنسانية" لإبراز الدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع غير الربحي في المملكة في تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجا، ومن أجل تحفيز الدعم الخيري من مانحيه أفراداً كانوا أم مؤسسات.وأسفرت الحملة التي عقدت بالتزامن مع هذه التظاهرة الدولية عن حصيلة من الإنجاز، تمثّلت في تَبنّي جهات حكومية وخاصة عدة فرص لدعم الأسر المحتاجة، والتعريف بإنجازات المنصة والجمعيات الخيرية الشريكة، التي بلغ عددها 161 جمعية تعمل من أجل توثيق الحالات المحتاجة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه في مختلف مناطق المملكة، إذ كان على رأس الجهات المتفاعلة مع حملة "جود الإنسانية" وزارة النقل، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة السوق المالية، وشركة الاتصالات السعودية، ونادي النصر السعودي.ومنذ إطلاق "جود الإسكان" حتى الآن، أسفرت جهود المنصة في تأمين المسكن الملائم لـ845 أسرة من فئة "الأشد احتياجا"، وتقديم "دعم إيجار" إلى 2489 أسرة أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مجموع العطاءات الخيرية 16,684 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق المملكة.وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن السكن، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.يُذكر أن المنصة حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين قدره 100 مليون ريال ومن سمو ولي عهده الأمين قدره 50 مليون ريال، تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة - وفقها الله- بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.// انتهى //21:06ت م0097