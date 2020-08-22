الأمم المتحدة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.وأوضح البعثة في بيان صادر اليوم، أن هذا التعيين يأتي في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، مؤكدةً دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان وذلك منذ بداية عام 2016.ودعت البعثة الأطراف الليبية المعنية بتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.// انتهى //21:12ت م0099