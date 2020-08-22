القاهرة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واستوجهت طائرتا نقل عسكري مصريتان إلى لبنان في ثامن رحلات الجسر الجوي المصري لتقديم الدعم للشعب اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن الطائرتين تحملان كميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى لبنان لتجاوز أزمته.// انتهى //21:22ت م0100