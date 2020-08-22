القاهرة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسعقدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، مع نظيرتها السودانية الدكتورة سارة عبدالعظيم حسنين، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم، في إطار التواصل المستمر بين الجانبين المصري والسوداني لبحث التعاون المشترك في المجال الصحي.وأوضح المتحدث باسم الوزارة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل التعاون والتنسيق لتفعيل العمل بشكل عاجل بالمبادرة المصرية لعلاج "مليون إفريقي" من فيروس سي، التي تستهدف علاج 250 ألف مواطن سوداني، وكذلك التنسيق لعلاج مصابي الثورة السودانية، وبدء استقبالهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المسشفيات المصرية بالمجان.وأشار إلى أن الوزيرة المصرية دعت الجانب السوداني لاستضافتهم في القاهرة لعقد اجتماع اللجنة العليا خلال الأيام المقبلة، لوضع الخطة التنفيذية للعمل بالمشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة لمرض الملاريا، حيث يضمن ذلك المشروع حماية الوضع الصحي في مصر والسودان.// انتهى //21:22ت م0101