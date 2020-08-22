أديس أبابا 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسرحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي اليوم بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مطالباً الأطراف الليبية باحترامه.وأشاد فكي في بيان بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار، كونه الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب، عاداً أن إعلان وقف القتال سيسهل مبادرات الحوار، واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة، بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.وأضافت المفوضية أن وقف إطلاق النار سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في الكونغو برازافيل، كما تعهدت بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، داعيةً المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.// انتهى //21:25ت م0102