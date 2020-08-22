باماكو 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلن مصدر عسكري مالي مقتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارتهم اليوم في وسط مالي.وأوضح المصدر العسكري اليوم أن سيارة للجنود من مجموعة العمل السريعة الاستجابة للمراقبة، انفجرت عند مرورها على عبوة ناسفة بمنطقة كورو، القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو.وأضاف أن الحادث خلف أربعة قتلى و جريحاً في حالة خطيرة.// انتهى //21:25ت م0103