بيروت 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 596 من المُقيمين، و15 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12191 حالةً.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة في لبنان، بأنّها أجرت 5840 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3346، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 121 بزيادة 5 وفيات في اليوم.// انتهى //21:33ت م0106