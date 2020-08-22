باماكو 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسبدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم، زيارة إلى العاصمة المالية باماكو في مسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها مالي في أعقاب التغيير غير الدستوري للحكم في البلاد.وسيلتقي وفد "إيكواس" الذي يترأسه رئيس نيجيريا السابق غوودلاك جوناتان في وقت لاحق بالرئيس إبراهيم بوبكر مايتا، المحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين، وكذلك ممثلي الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وسفراء دول مجموعة إيكواس بباماكو، وكذلك أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" الذي شُكل من قبل العسكريين المتمردين.وسيلتقي الوفد بعد ذلك بالشخصيات السياسية التي أوقفت في كاتي.وكانت مجموعة إيكواس قد أعلنت تعليق عضوية مالي في التكتل الإقليمي، عقب التغيير غير الدستوري" للحكم في هذا البلد، مستنكرةً بشدة الإطاحة بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطياً.// انتهى //21:34ت م0107