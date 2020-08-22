مقديشو 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت القوات الصومالية اليوم، مقتل عشرة من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصابة آخرين في اشتباكات بجبال "جلجلا" شمال شرقي الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد شرطة محافظة بري التابعة لمحافظة بونتلاند الإقليمية اللواء حسين علي محمد القول إن 10 من عناصر حركة الشباب قتلوا وأصيب آخرون خلال معركة دارت بين قوات المحافظة وعناصر الحركة في جبال "جلجلا"، مضيفاً أنه قُبض على عناصر من الحركة كانوا يحاولون شن هجوم على القوات الصومالية.// انتهى //21:34ت م0108