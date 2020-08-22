كينشاسا 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وزعيم قروي عن مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح قام به متشددون على قريتين بشرق البلاد، وذلك في أحدث وقائع سلسلة من الهجمات التي تقول الأمم المتحدة إنها قد تشكل جرائم حرب.وأوضح زعيم قروي محلي أن المسلحين قيدوا الضحايا في قريتين تقعان على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة أويتشا قبل قتلهم، مناشداً السلطات أن تضع حداً لحمام الدم هذا.وقال متحدث باسم الجيش إن قوات الجيش تبحث نشر مزيد من الوحدات في المنطقة.// انتهى //21:35ت م0109