الأمم المتحدة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تصاعد العنصرية في جميع أنحاء العالم منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار غوتيريش، في رسالة افتراضية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي تحييه الأمم المتحدة يوم 22 أغسطس من كل عام، إلى أن جائحة كوفيد 19 رافقها تصاعد في وصمة العار والخطاب العنصري الذي يشوّه المجتمعات، وينشر صور نمطية دنيئة ويوجه اللوم.ودعا غوتيريش إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتمييز من خلال تعزيز الإدماج واحترام النوع، ومحاسبة مرتكبي جرائم من هذا النوع، مؤكداً أن الحق في حرية الدين أو المعتقد راسخ بقوة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو حجر الزاوية لمجتمعات شاملة ومزدهرة وسلمية.// انتهى //21:36ت م0110