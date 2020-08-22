الجزائر 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأحبطت وحدات من حرس السواحل الجزائري محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصاً من جنسيات مختلفة.وأفادت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل اليوم، أن وحداتها اعترضت قارباً تقليدي الصنع كان على متنه 17 شخصاً، كانوا بعرض البحر على بعد 13 كيلومتر من شواطئ بمستغانم، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه السواحل الأوروبية.وأضافت: أنه حُول المهاجرون إلى السلطات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //21:36ت م0111