محايل 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور شيخ قبائل وادي الريش الشيخ أبوطالب الزين اليوم ، البازار الذي تنظمه الجمعية للحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة ، وذلك ضمن مبادرة نشامى الحي ، حيث تجول المحافظ المكلف على قرية السعي بالريش ، ومعارض الأسر المنتجة، والفنون التشكيلية، واستمع لشرح مفصل عن تلك المشاركات، والمبادرات التي قدمها أبناء وبنات " الريش " .عقب ذلك أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لعضو نشامى عسير محمد الحسين الفلقي ، الذي رحب بالحضور ، مثمنا الدعم الذي يجده نشامى عسير من سمو أمير المنطقة، مشيدآ بدعم المحافظة لنشامى الحي ، ومايقدم من جهود في سبيل تعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع .وفي نهاية الحفل جرى تكريم عدد من المشاركين والمساهمين في تأهيل القرية .// انتهى //22:16ت م0118