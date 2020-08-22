يريفان 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت أرمينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار مركز الرقابة الوطني الأرميني على الأمراض في بيان اليوم إلى أنه بهذا العدد من المصابين ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين فيها إلى 42 ألفاً و 616 مصاباً.وفارق الحياة في أرمينيا حتى الآن 850 شخصاً بسبب الفيروس المستجد. كما يخضع 5 آلاف و 859 آخرين للرقابة الطبية الخاصة.// انتهى //22:16ت م0119