عام / 2328 إصابة و37 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
كييف 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم أن 2328 شخصاً أصيبوا بالفيروس التاجي، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 102 ألف و 971 شخصاً.
كما ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 37 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى إلى 2244 شخصاً.
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22:27ت م
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