كييف 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم أن 2328 شخصاً أصيبوا بالفيروس التاجي، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 102 ألف و 971 شخصاً.كما ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 37 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى إلى 2244 شخصاً.// انتهى //22:27ت م0121