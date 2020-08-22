القاهرة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسفاز فريق نادي مصر على مضيفه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بأستاد "الجونة" ضمن الأسبوع الـ21 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي مصر إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثامن عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي مباراة أخرى اليوم بالجولة نفسها، فاز فريق طلائع الجيش على طنطا بهدف نظيف، ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //22:28ت م0124