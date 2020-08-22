الباحة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمخواة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبة، والأمير حسام، وبني ظبيان، والمنتزه الوطني، والشكران. سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:51ت م0126