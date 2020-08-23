الأمم المتحدة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسحذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من أن ما يقدّر بنحو 3.3 ملايين شخص في بوركينا فاسو يواجهون انعدام أمن غذائي حاد.وشددت منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان أصدرتاه اليوم، على أن العمل العاجل والمستدام ضروري لمواجهة تدهور حالة الغذاء والتغذية في جميع أنحاء بوركينافاسو.وأوضح البيان أنه منذ آخر تقييم للوضع في بوركينا فاسو، في مارس، ازداد انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة تزيد على 50 في المئة.وأفاد البيان أنه بحسب التقارير الواردة للوكالتين فإن نحو 3 في المئة من الناس في هذه المناطق الواقعة شمالي البلاد يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجهون فجوات شديدة في استهلاك الغذاء، مما يؤدي أيضا إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية الحاد.// انتهى //00:26ت م0136