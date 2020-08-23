القاهرة 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسفاز فريق الزمالك على منافسه التقليدي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري المصري لكرة القدم.أحرز أهداف الزمالك لاعبوه أحمد سيد زيزو في الدقيقة ١٣، ومصطفي محمد في الدقيقة ٧١، وأسامة فيصل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة ٦٢.وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني، ويتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هي الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز فريق مصر للمقاصة على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ليصبح رصيد المقاصة 23 نقطة متساوياً مع الإسماعيلي صاحب المركز التاسع؛ بينما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر.// انتهى //00:27ت م0137