أبيدجان 03 محرم 1442 هـ الموافق 22اغسطس 2020 م واسأعلن الحزب الحاكم في كوت ديفوار ترشيح الرئيس الايفواري، الحسن واتارا، اليوم، رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل.ويسعى الرئيس واتارا من خلال هذا الترشح الظفر بولاية رئاسية ثالثة، الأمر الذي رفضته المعارضة، ودعته إلى التراجع عن قراره خوفًا من انزلاق البلاد في أعمال عنف انتخابية جديدة.وكان وتارا (78 عاما) المنتخب منذ 2015، قد أعلن في كلمة بثها التلفزيون اليوم ترشحه لعهدة انتخابية جديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس واتارا، في مايو الماضي، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، معربًا عن نيته في أنه سيفسح المجال أمام رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي الذي فاجأه الموت في 8 يوليو، ليعيد النظر من جديد في موقفه ويعلن الترشح للانتخابات الرئاسية.// انتهى //02:17ت م0144