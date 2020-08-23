واشنطن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو، مشيراً إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والقبلية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة، مبيناً أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.// انتهى //02:42ت م0147