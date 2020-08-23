الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يوجه بتنظيم سباقات للهجن.11 محرم.. عودة الموظفين.الجامعة العربية: السلام يتحقق عند نيل الفلسطينيين حريتهم واستقلالهم.المملكة.. وقفات ومساندات.المشروع السعودي «مسام» يكافح ألغام الموت الحوثية.الصحة: إجراء (59120) فحصاً مخبرياً جديداً.تحسين جودة الحياة للطالب الجامعي.المملكة تشهد أول عملية ويبل بمنظار جراحي.تدمير طائرة مفخخة وصاروخ حوثييـن.القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا بالسطو على متجر اتصالات.مجرى «السيول» يتحول لمنطقة سباحة رغم خطورة الموقع.رصد 340 ألف م2 من التعديات في المدينة.بلدية القطيف تنذر مواقع السكراب بصفوى.القصف على غزة يستمر.. وخطة جديدة لضم أراضي الضفة.الآمال تحدو الليبيين بعد إعلان وقف إطلاق النار.زيارة الكاظمي إلى واشنطن.. هل تجتث التوغل الإيراني من بغداد؟.موجات اغتيال وأعمال عنف تقرع جرس الإنذار في العراق.الانتخابات الأميركية.. تقتل عزلة كورونا وتحيي التحالفات الحزبية.إسبانيا بؤرة جديدة لـ"كوفيد - 19".// يتبع //07:34ت م0005