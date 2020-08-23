طرابلس 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت 2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.// انتهى //07:45ت م0010