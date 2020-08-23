عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
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