الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:02ت م0012