الخرطوم 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،استعداد الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمثول المتّهمين في جرائم الحرب والإبادة أمامها.وركزت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.وعرجت صحف الصباح على تأكيد الحكومة اليمنية أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية دفعت بالكثير من المنظمات الأممية والدولية إلى تقليص مشاريعها الإنسانية في اليمن.وأخبرت عن وصول وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – إيكواس- إلى مالي أمس، لإجراء محادثات تهدف إلى التراجع عن انقلاب على الحكم قوبل بإدانات في الخارج.وأشارت صحف الأحد إلى إحباط وحدات من حرس السواحل الجزائري أمس محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصاً من جنسيات مختلفة.وسلطت الضوء على استمرار أكبر الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة – يونيسيف- في وثيقة توجيهية لصناع القرارات، إنه بدءاً من سن الثانية عشرة يجب على الأطفال ارتداء الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداؤها، مثل الأماكن المزدحمة، كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //09:53ت م0018