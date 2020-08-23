القاهرة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، فضلاً عن تطوير برامج الدعوة وصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 97237 حالة، والوفيات إلى 5243 حالة وفاة.وتطرقت إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء.ونوّهت صحف الأحد إلى دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون أمس متضرري انفجار ميناء بيروت إلى التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت، مؤكداً أن عملية تعويضهم ستكون سريعة ومنصفة.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى وقوع مناوشات بين الفصائل المسلحة بعد ساعات من إعلان إيقاف إطلاق النار، ومطالبة البرلمان الليبي بضرورة خروج المرتزقة من البلاد.وأخبرت عن مقتل 6 وإصابة 43 شخصًا، وتدمير 500 مبنى، والاستعداد لإجلاء أكثر من 100 ألف آخرين، بسبب حرائق الغابات التي اشتعلت أمس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تكثيف العديد من دول العالم أمس الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابات إلى 23 مليون حالة، والوفيات إلى 800 ألف حالة وفاة.// انتهى //10:13ت م0019