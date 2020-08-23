إسلام آباد 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والعمل من أجل التعزيز المشترك للتعاون بين دول المنطقة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.واهتمت بتصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد بأن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المشترك سيعزز قوة العلاقات بين البلدين.وتناقلت أنباء مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح إثر صواعق رعدية ضربت أحياء سكنية في منطقة تهرباكر جنوب باكستان.وتطرقت إلى رفض الخارجية الباكستانية تقارير وسائل الإعلام الهندية التي شككت في مصداقية تعامل باكستان مع الإرهاب.وأشارت إلى تخطيط السلطات الباكستانية إعادة فرض الإغلاق الذكي في بعض مناطق إقليم البنجاب رغم تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بشكل قياسي.وأخبرت عن تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال شهر محرم الجاري.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى ازياد هجمات حركة طالبان في أفغانستان مع توقف عملية السلام الأفغانية.// انتهى //10:18ت م0020