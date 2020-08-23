الجزائر 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإشراف الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، على حفل تخرج دفعات جديدة من الضباط بالأكاديمية العسكرية، مشيرة إلى تأكيد قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجزائريين للخروج من الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والانطلاق نحو بناء جزائر جديدة بسواعد الجميع بعيدا عن التفرقة والخلافات.وتحدثت عن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب اليوم تحت رئاسة الرئيس تبون، مبرزة تصدر استكمال النقاش حول خطة الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي ملفات الاجتماع، على ضوء رصد الحكومة غلافا ماليا بقيمة 20 مليار دولار على مدى خمسة أعوام بغية تطوير استخدامات التكنولوجيا الرقمية لتكون في خدمة الاقتصاد الجزائري.وعرجت صحف الأحد على تأكيد الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، أن خطة السلام التي تضمنتها مبارة السلام العربية المعتمدة في قمة بيروت العربية عام 2002 لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأخبرت عن فشل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، أمس، في إقناع الانقلابيين في مالي بعودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبوبكر كايتا إلى الحكم، لإعادة النظام الدستوري تمهيدا لإجراء اصلاحات تحقق تطلعات الشعب المالي في التغيير والاستقرار.// انتهى //10:22ت م0021