الدمام 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تنظيم عدد من المحاضرات والكلمات والدروس الدعوية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالراكة، خلال الشهر الجاري، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظة الخبر، حيث تقام اليوم محاضرة بعنوان " معرفة الله والإيمان به " بمسجد قرملة.ويُقدم غداً درساً في شرح كتاب الأصول الثلاثة بجامع العريفي، وكلمة بعنوان " فضل شهر الله المحرم وفضل عاشورا " بجامع عبدالله الدبل، بعد صلاة العشاء.وفي اليوم السابع من الشهر الجاري، تلقى كلمة بعنوان " آداب وأحكام الرقية الشرعية " بجامع فاطمة الذيب، وتقام محاضرة في " فضل شهر الله المحرم وفضل عاشورا " في مسجد مضاوي الذكير، بعد صلاة العشاء، فيما تقام في الثامن من الشهر ذاته محاضرة بعنوان " التحذير من السحرة والكهان " في جامع الصالحين بعد صلاة المغرب، ويلقي محاضرة في " فضل شهر الله المحرم وفضل عاشورا " بجامع المعيبد بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرات والكلمات والدروس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على اغتنام الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.// انتهى //10:48ت م0022