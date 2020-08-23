عام / 29 برنامجًا تدريبيًا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
أبها 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد .
وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و 14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، و ستقدم عبر الاتصال المرئي .
وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.
// انتهى //
10:55ت م
0024