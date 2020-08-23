أبها 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد .وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و 14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، و ستقدم عبر الاتصال المرئي .وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.// انتهى //10:55ت م0024