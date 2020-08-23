عام / دورة تدريبية عن " الأمن السيبراني " بمكتبة الملك فهد العامة في جدة غداً
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية بعنوان "تنمية المهارات الاجتماعية في الأمن السيبراني"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.
وتتناول محاور الدورة التي ستفام عبر تقنية الاتصال المرئي , أساسيات الأمن السيبراني ، ومهارات الأمن السيبراني ، والثقافة الرقمية لإستخدام الفضاء السيبراني ، وأثر الجرائم السيبرانية على المجتمع ، إلى جانب استعراض نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة .
// انتهى //
10:59ت م
0026