مكسيكو سيتي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسخسر فريق كلوب أمريكا فرصة صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد خسارته أمام ضيفه مونتيري بنتيجة 3-1، في المرحلة السادسة.سجل أهداف مونتيري لاعبه نيكولاس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقة 27، فينسينت يانسن في الدقيقة 34، وماكسيميليانو ميزا في الدقيقة 80، فيما سجل هدف فريق كلوب أمريكا لاعبه فيكتور أجيليرا من ركلة جزاء عند الدقيقة 85.وأنهى مونتيري المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد فينسينت يانسن وشاير محمد، في الدقيقتين 53 - 90، كما أنهى كلوب أمريكا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روجيه مارتينيز في الدقيقة 64.وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق كلوب أمريكا عند 10 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة خلف ليون المتصدر بفارق الأهداف عن كروز ازول الوصيف.وفي ذات المرحلة تغلب فريق أطلس جوادالاخارا على ضيفه كويريتارو بنتيجة 1-0، فيما تعادل فريق تيجريس اونال مع بوماس أونام بنتيجة 1-1 .// انتهى //11:00ت م0027