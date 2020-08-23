بغداد 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الفعل المحلية والخارجية إزاء ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والإعلاميين في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق, والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة ,منوهة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة والجهات الأمنية لإعادة الأمن إلى مدينة البصرة وملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الجرائم.وتناولت الصحف ظاهرة ارتفاع معدلات العنف في العراق عازية أسبابها إلى الظروف التي مربها البلد ومن بينها الصراعات السياسية.وفي شأن محلي آخر استعرضت صحف الأحد وجهات النظر المتباينة إزاء قانون العنف الأسري الذي يتوقع وصوله إلى مجلس النواب قريباً ,بعدما صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً ,مشيرة إلى احتمال تعديله بعد الاطلاع على الآراء المختلفة بخاصة رأي لجنة المرأة البرلمانية باعتبارها المعنية الأولى به.وعرجت صحف الأحد على التأثيرات السلبية الناجمة عن خفض إيران للواردت المائية إلى العراق, بخاصة في أنهر سيروان والزاب الأسفل وديالى.// انتهى //11:29ت م0028