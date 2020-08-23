جيزان 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، صامطة ، و الريث ، و العارضة ، و العيدابي ، و فيفا ، هروب .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:31ت م0030