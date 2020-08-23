تونس 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدء العد التنازلي لإعلان رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي عن تركيبة حكومته المرتقبة بعد سلسلة من المشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف مؤثرة أخرى، مشيرة في السياق إلى تسريبات تقول إن المشيشي اختار أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.وكتبت صحف الأحد في الشأن المغاربي عن تبني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عملية لوقف كلي لإطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، في موقف قالت عنه الصحف إنه قد يعكس رغبة حقيقية من طرفي النزاع في إخراج ليبيا من هذا النفق المظلم.وأوردت في ذات السياق تعبير مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن رفض الحكومة الليبية أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار وذلك تعليقا على إعلان الحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.وكتبت في الشأن المغاربي أيضا عن إعلان وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1609 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتصل الحصيلة الاجمالية للمصابين في البلاد إلى 49247، بالإضافة إلى بلوغ عدد الوفايات جراء الفيروس 817 وفاة.ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي إلى استمرار اتساع دائرة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية حاليا في ما يعتقد أنها "أكبر حرائق الغابات في تاريخها"، متسببة في مقتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.// انتهى //11:44ت م0031