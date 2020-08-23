موسكو 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 4852 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16383 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 956749 شخصا.وتعافى 3163 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصا.// انتهى //11:46ت م0032