الكويت 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 537 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72307.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:17ت م0055