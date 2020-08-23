ثقافي / " التصوير الضوئي" ورشة عمل بمحافظة العلا
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
المدينة المنورة 4 محرم 1442ھ الموافق 23 أغسطس 2020م واس
أقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة أمس بمحافظة العلا ، ورشة عمل " التصوير الضوئي " تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير بمشاركة عدد من المحترفين والهواة، وذلك بمقر منتجع شادن السياحي بالمحافظة .
وأبان مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري، أن الورشة تهدف إلى استقطاب المصورين وتبادل الخبرات فيما بينهم والعمل على تدريبهم وصقل مواهبهم.
// انتهى //
13:18ت م
0056