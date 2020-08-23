المدينة المنورة 4 محرم 1442ھ الموافق 23 أغسطس 2020م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة أمس بمحافظة العلا ، ورشة عمل " التصوير الضوئي " تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير بمشاركة عدد من المحترفين والهواة، وذلك بمقر منتجع شادن السياحي بالمحافظة .وأبان مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري، أن الورشة تهدف إلى استقطاب المصورين وتبادل الخبرات فيما بينهم والعمل على تدريبهم وصقل مواهبهم.// انتهى //13:18ت م0056