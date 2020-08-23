أبوظبي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 375 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.// انتهى //13:22ت م0060