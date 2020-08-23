عام / الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
أبوظبي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 375 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.
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13:22ت م
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