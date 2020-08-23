عنيزة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسقدم موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع البلدية الدعم لرواد الأعمال من الموطنين والمواطنات، حيث خصصت لهم أركان في جادة التمور لبيع التمور بالتجزئة، إلى جانب الأركان الثابتة في المدينة الغذائية بمقر الفعاليات .وأوضح رئيس لجنة رواد الأعمال بغرفة عنيزة المهندس نواف عبدالعزيز الدخيّل أن مشاركة رواد الأعمال هدف أساسي للغرفة وتدعم من خلال تقدم قروض ميسرة للشباب والشابات لمزاولة التجارة بالتمور، مشيراً إلى أن الغرفة أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة " التاجر الجديد " وتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين.// انتهى //13:28ت م0062