الطائف 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قيا بالحارث يوم غدٍ كلمة بعنوان " الغلو أسبابه وعلاجه " وذلك بجامع الدعوة عقب صلاة المغرب.ويأتي وذلك ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:33ت م0063