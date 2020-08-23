ثقافي/ جمعية الدعوة بالطائف تنظم كلمة بعنوان " الغلو أسبابه وعلاجه "
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
الطائف 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قيا بالحارث يوم غدٍ كلمة بعنوان " الغلو أسبابه وعلاجه " وذلك بجامع الدعوة عقب صلاة المغرب.
ويأتي وذلك ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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13:33ت م
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