الباحة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة مبادرة "دقائق من وقتك في التبرع قد تعني لغيرك حياة" وذلك بمنتزه غابة رغدان.وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن المبادرة لاقت إقبالاً من المصطافين وأهالي المنطقة وسجلت أكثر من 150 متبرعًا.من جهته ثمّن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي دور المبادرة وأهدافها النبيلة، إضافة لمبادرة منسوبي الهيئة و المتطوعين والمتطوعات والمواطنين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه المبادرة بالتبرع بالدم.// انتهى //13:39ت م0065