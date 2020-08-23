الأحساء 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأطلقت أمانة الأحساء مسابقةً " التصاميم التجميلية للميادين "، ضمن إستراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة .وتهدف المسابقة إلى تمكين وتشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية، وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، التي تستمر حتى 20 سبتمبر 2020م .وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن المسابقة تأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية فيما بين الأمانة وأفراد المجتمع والقطاع الخاص، والإسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري، مؤكداً على سعي الأمانة المتواصل في تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل التعاون البنّاء بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني في الخدمة المجتمعية .بدوره أشار مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في الأمانة خالد العرجي إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة للأفراد والجهات الأكاديمية من جامعات وكليات عمارة وتخطيط ومدارس، وخصصت جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة، ويتوجب على المشاركين تسجيل بياناتهم في البوابة الإلكترونية للأمانة وكتابة نبذة مختصرة عن التصميم ورفع المشاركة بدقة عالية وبصيغة (PDF أو JPG).وأضاف أن هناك عدة شروط للانضمام للمسابقة، من بينها: محاكاة التصميم لتوجهات الرؤية ، ويسمح لكل مشارك تقديم ما لا يتجاوز عن تصميمينِ فقط، وكذلك إمكانية استخدام المشارك لبرامج التصميم الإلكترونية أو الرسم التشكيلي على أن يكون بدقة عالية، ولابد من أصالة التصميم وحداثته وكونه لم يفز بجائزة سابقة أوتمت المشاركة فيه بإحدى المسابقات المماثلة، وكذلك قابلية التصميم للتنفيذ ومناسبته من حيث المساحة والحجم، ووضوح التصميم من حيث المسمى والفكرة وبُعده عن الغرابة والغموض، ولايحق للمتسابق الإعلان عن عمله إلا بعد الانتهاء من التحكيم وإعلان الفائزين، ويتحمل المشارك مسؤولية حقوق الملكية الفكرية اتجاه الغير للتصميم والأدوات المستخدمة فيه، كما يلتزم المشارك بإجراء أي تعديل على التصميم في حال رأت اللجنة المنفذة ذلك .// انتهى //13:41ت م0066